Мэры 150 городов обсудили в Бишкеке экологию и благоустройство

Представители мэрий 150 городов встретились в Бишкеке для обмена наработками в сфере городского управления, передает телеканал «МИР 24».

Цифровое градостроительство, экология и благоустройство — каждый участник приехал со своей программой. Одной из главных тем стал проект «Лесопарк». В Бишкеке планируют создать зону отдыха и засадить ее деревьями.

«Основной приоритет — экологичность. Экологические интересы города лежат далеко за пределами Бишкека. Проект был разработан еще в 1980-х годах, сегодня надо по современным технологиям его адаптировать», — отметил мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Встреча глав муниципалитетов впервые прошла пять лет назад в России . С 2016 года мероприятие носит статус международного.

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