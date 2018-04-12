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Мэры 150 городов обсудили в Бишкеке экологию и благоустройство
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Мэры 150 городов обсудили в Бишкеке экологию и благоустройство 

Мир24 2 часа назад
Представители мэрий 150 городов встретились в Бишкеке для обмена наработками в сфере городского управления, передает телеканал «МИР 24».
Цифровое градостроительство, экология и благоустройство — каждый участник приехал со своей программой. Одной из главных тем стал проект «Лесопарк». В Бишкеке планируют создать зону отдыха и засадить ее деревьями.
«Основной приоритет — экологичность. Экологические интересы города лежат далеко за пределами Бишкека. Проект был разработан еще в 1980-х годах, сегодня надо по современным технологиям его адаптировать», — отметил мэр Бишкека Албек Ибраимов.
Встреча глав муниципалитетов впервые прошла пять лет назад в России. С 2016 года мероприятие носит статус международного.
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