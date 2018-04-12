«Жилищник»: пункты выдачи инвентаря 14 апреля заработают во всех диспетчерских Останкина

В ближайшую субботу, 14 апреля, в каждой из шести районных диспетчерских в Останкине будут работать пункты выдачи инвентаря. Им смогут воспользоваться те, кто решит присоединиться к работам по уборке дворовых территорий в рамках общегородского субботника.

— Мы готовы предоставить жителям грабли, лопаты и другой инструмент всем желающих, — говорит и.о. руководителя ГБУ «Жилищник Останкинского района» Дмитрий Шувалов . — Взять инвентарь можно будет с 8.00 до 12.00.

А те, кто захочет помочь привести в порядок сквер на Новомосковской улице, смогут получить инвентарь на месте.

Напомним, диспетчерские службы Останкина расположены по следующим адресам: проспект Мира, д. 85; Большая Марьинская ул., д. 19; Звёздный бульвар, д. 30, кор. 2; Цандера ул., д. 11; Кондратюка ул., д. 4 и улица Академика Королёва, д. 4, кор.2. (иб)