Нет договора с почтой — за непредставление документов штрафовать не могут

Компания оспорила штраф, наложенный ИФНС за непредставление документов по требованию.

По ее мнению, штраф наложен незаконно, поскольку соответствующее требование от инспекции компания не получала.

Суд удовлетворил иск, выяснив следующее.

ИФНС утверждала, что отправила письмо с вложенным требованием по адресу компании.

Суд запросил почтовое отделение о дальнейшей судьбе этого письма.

Почта сообщила, что заказное письмо инспекции действительно поступило в адресное отделение почтовой связи. По данному адресурасполагаются различные торговые павильоны. Договор на доставку почты с этой компанией в указанном году не заключался. Вывеска с ее наименованием и абонентский почтовый ящик отсутствуют. В связи с невозможностью установить место нахождения адресата вся поступающая почтовая корреспонденция и извещения опускались в картотеку «До востребования». Спустя месяц неврученное заказное письмо было возвращено по обратному адресу за истечением срока хранения. Еще через полгода в связи с невостребованием корреспонденция была уничтожена.

Компания пояснила в суде, что по ее юрадресу у входной двери в здание висит почтовый ящик с указанием наименования, адреса и телефона общества (были представлены фотографии). Таким образом, она не уклонялась от получения почтовой корреспонденции.

Суд с этим согласился.

В пункте 5 ст. 93.1 НК РФ предусмотрено, что требование о подаче документов должно исполнить только то лицо, которое его получило. Следовательно, при отсутствии доказательств получения требования, обязанности его исполнять не возникает.

По заявлению компании, она не уклонялась от получения письма.

ИФНС не представила доказательств, что неполучение письма явилось следствием отказа или иного уклонения общества от представления запрашиваемых документов.

Тот факт, что компания не заключила в указанном году договор на доставку почты, не свидетельствует о ее отказе представить документы.

Кроме того, инспекцией доказала, что у нее отсутствовала возможность вручить компании требование каким-либо иным способом. Например, одним из указанных в п. 4 ст. 31 НК РФ.

Таким образом, у общество не возникло обязанности отвечать на отправленное ей требование. Следовательно, вина компании в правонарушении по п. 2 ст. 126 НК РФ отсутствует.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Центрального округа от 12.03.2018 № Ф10-117/2018

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