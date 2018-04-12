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Крупнейшую больницу Челябинска возглавил бывший министр здравоохранения
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Крупнейшую больницу Челябинска возглавил бывший министр здравоохранения 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Бывший министр здравоохранения Челябинской области Виктор Шепелев назначен главврачом городской клинической больницы №6. Он сменил на этом посту Мизаила Вербитского, который руководил медучреждением четыре года.
— Приказ о назначении Виктора Алексеевича на должность главного врача ГКБ №6 родписан 6 апреля. На этой неделе он был представлен коллективу, — сообщили в пресс-службе городской администрации. — Виктор Шепелев был назначен на этот пост с учётом огромного административного опыта. Он руководил Областным аптечным складом, управлением лекарственного обеспечения регионального Минздрава и самим министерством здравоохранения.
По данным 74.ru, три месяца назад Виктор Шепелев возглавил Сосновскую центральную районную больницу, это его последнее место работы перед назначением на новую должность в Челябинске.
Виктор Шепелев — врач по образованию. С 1999 года возглавлял Областной аптечный склад. В 2002-м перешёл на работу в Минздрав, где сначала возглавлял управление лекарственного обеспечения, а в 2004-м назначен министром здравоохранения. В этой должности он пробыл до 2010 года.
Прежний главный врач ГКБ №6 Михаил Вербитский оставил пост в конце марта, управление здравоохранения администрации Челябинска расторгло с ним контракт. Приход экс-директора ФОМСа в медучреждение ознаменовался началом масштабных ремонтов в крупнейшей многопрофильной больнице Челябинска. В марте журналистам продемонстрировали полностью обновлённый семиэтажный хирургический корпус больницы.
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