Женщину осудили из‐за ненадлежащего ухода за сыном‐инвалидом в Вологодской области

Ребенок первой группы инвалидности получил вред здоровью средней тяжести из‐за халатности матери в Вологодской области . Женщина пренебрегала лечением сына и постоянно употребляла алкоголь, сообщило ИА Nation News.

Инвалид в течение месяца не проходил процедуру гемодиализа, в результате чего состояние его здоровья значительно ухудшилось. По решению суда женщину приговорили к семи месяцам исправительных работ. Она также будет ежемесячно выплачивать 10% от зарплаты в пользу государства.