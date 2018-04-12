Женщину осудили из‐за ненадлежащего ухода за сыном‐инвалидом в Вологодской области 

Ребенок первой группы инвалидности получил вред здоровью средней тяжести из‐за халатности матери в Вологодской области. Женщина пренебрегала лечением сына и постоянно употребляла алкоголь, сообщило ИА Nation News.
Инвалид в течение месяца не проходил процедуру гемодиализа, в результате чего состояние его здоровья значительно ухудшилось. По решению суда женщину приговорили к семи месяцам исправительных работ. Она также будет ежемесячно выплачивать 10% от зарплаты в пользу государства.
Жительница Мурманской области оставила одного пятимесячного сына и ушла в гости, где употребляла алкоголь. Осужденную приговорили к условному сроку.