Космос в нашей жизни

12 апреля в истории навсегда останется уникальной датой. Именно в этот день человек впервые полетел в космос. И хотя пилотируемая программа до сих пор остается уделом избранных, космонавтика давно вошла в нашу повседневную жизнь. Например, теплоотражающая спецодежда пожарных появилась, как только выходы в открытый космос стали обыденностью. Какие еще космические инновации нашли жизнь на Земле, а также какие открытия в области физики, химии, биологии и медицины были сделаны благодаря запускам ракет — в нашем специальном репортаже.