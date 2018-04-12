Ещё
Космос в нашей жизни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Космос в нашей жизни 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
12 апреля в истории навсегда останется уникальной датой. Именно в этот день человек впервые полетел в космос. И хотя пилотируемая программа до сих пор остается уделом избранных, космонавтика давно вошла в нашу повседневную жизнь. Например, теплоотражающая спецодежда пожарных появилась, как только выходы в открытый космос стали обыденностью. Какие еще космические инновации нашли жизнь на Земле, а также какие открытия в области физики, химии, биологии и медицины были сделаны благодаря запускам ракет — в нашем специальном репортаже.
Мир24: последние новости
Туркменистан примет участие в 47-ом заседании МПА СНГ Как подготовиться к Пасхе и что нужно успеть сделать до нее На берегу Байкала разрешили АЗС и кладбища
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии49
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса294
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»153
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию79
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому187
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение