Нетаньяху назвал действия Ирана в Сирии главной угрозой Ближнему Востоку 

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал своей британской коллеге Терезе Мэй, что Иран и его попытки закрепиться в Сирии в военном отношении являются главной угрозой для всего Ближнего Востока. Об этом сам глава израильского кабмина сообщил на еженедельном заседании правительства еврейского государства в воскресенье.
"Я говорил с Мэй вчера вечером и сказал, что основным элементом, который подрывает стабильность Ближнего Востока больше любого другого, является Иран, а президент [Сирии Башар] Асад должен понять, что, разрешая Ирану и его марионеткам создавать военное присутствие в Сирии, он ставит под угрозу и Сирию, и стабильность всего региона", — сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила в воскресенье его канцелярия.
В беседе с Мэй, комментируя нанесенный по Сирии в ночь на субботу удар США, Великобритании и Франции, Нетаньяху заявил, что политика «нулевой терпимости к использованию неконвенционального оружия должна также распространяться на недопущение появления у террористических государств и групп ядерных возможностей».
Выступая перед министрами своего кабинета, израильский премьер вновь заявил, что «полностью поддерживает решение президента США Дональда Трампа начать действовать против использования химического оружия в Сирии». «Израиль приветствует участие британского премьера Терезы Мэй и французского президента Эмманюэля Макрона в этой акции», — добавил Нетаньяху.
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен, по данным Минобороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71.
Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в городе Дума.