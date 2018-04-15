Нетаньяху назвал действия Ирана в Сирии главной угрозой Ближнему Востоку

"Я говорил с Мэй вчера вечером и сказал, что основным элементом, который подрывает стабильность Ближнего Востока больше любого другого, является Иран, а президент [Сирии Башар] Асад должен понять, что, разрешая Ирану и его марионеткам создавать военное присутствие в Сирии, он ставит под угрозу и Сирию, и стабильность всего региона", — сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила в воскресенье его канцелярия.

Великобритании и В беседе с Мэй, комментируя нанесенный по Сирии в ночь на субботу удар США Франции , Нетаньяху заявил, что политика «нулевой терпимости к использованию неконвенционального оружия должна также распространяться на недопущение появления у террористических государств и групп ядерных возможностей».

Выступая перед министрами своего кабинета, израильский премьер вновь заявил, что «полностью поддерживает решение президента США Дональда Трампа начать действовать против использования химического оружия в Сирии». «Израиль приветствует участие британского премьера Терезы Мэй и французского президента Эмманюэля Макрона в этой акции», — добавил Нетаньяху.

Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен, по данным Минобороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71.