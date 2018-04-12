В Самаре отремонтировали усадьбу XIX века 

В Самаре завершён ремонт усадьбы Тычининой-Кудрявцевой. У памятника архитектуры XIX века обновлена кирпичная кладка, восстановлен цоколь, заменены входные группы, приведена в порядок система водостоков. Дом находится на гостевом маршруте чемпионата мира по футболу. Всего в этом году в регионе планируется отремонтировать более 100 объектов культурного наследия. В порядок приведут не только внешний вид, заменят коммуникации, отремонтируют кровли. Вся разработанная для таких домов проектно-сметная документация проходит историко-государственную экспертизу.