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Ледовое побоище: свирепые глыбы наступают на Уфу
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Ледовое побоище: свирепые глыбы наступают на Уфу 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В начале недели в Башкирии начали вскрываться реки. За минувшие сутки Белая в окрестностях Уфы поднялась более чем на метр. Ледоход на главной реке республики начался в районе города Салават и села Табынское. Сегодня наблюдать это масштабное явление можно у Монумента Дружбы в Уфе. Первые ледяные громадины атакуют главную бельскую переправу.
Пока полюбоваться главным весенним зрелищем желающих мало: уфимцы заняты неотложными делами.
Табличка о запрете купания и выходе на лед как никогда актуальна.
На реке творится настоящая вакханалия.
За право первыми уплыть вниз по реке льдины теснят друг друга, устраивая серьезное сражение.
В этом весеннем месиве чудом уцелели белоснежные островки.
На недостроенной набережной уже собираются первые зрители, предпочитая наблюдать за ледоходом из авто.
Устроив давку на повороте к мосту, дальше льдины шествуют чинно и благородно.
Старый бельский мост встретил движуху на реке, пребывая на заслуженном отдыхе.
С высоты переправы весь ледоход — как на ладони. Разлившаяся река все больше наступает на новую уфимскую набережную.
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