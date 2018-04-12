Ледовое побоище: свирепые глыбы наступают на Уфу

В начале недели в Башкирии начали вскрываться реки. За минувшие сутки Белая в окрестностях Уфы поднялась более чем на метр. Ледоход на главной реке республики начался в районе города Салават и села Табынское. Сегодня наблюдать это масштабное явление можно у Монумента Дружбы в Уфе. Первые ледяные громадины атакуют главную бельскую переправу.

Пока полюбоваться главным весенним зрелищем желающих мало: уфимцы заняты неотложными делами.

Табличка о запрете купания и выходе на лед как никогда актуальна.

На реке творится настоящая вакханалия.

За право первыми уплыть вниз по реке льдины теснят друг друга, устраивая серьезное сражение.

В этом весеннем месиве чудом уцелели белоснежные островки.

На недостроенной набережной уже собираются первые зрители, предпочитая наблюдать за ледоходом из авто.

Устроив давку на повороте к мосту, дальше льдины шествуют чинно и благородно.

Старый бельский мост встретил движуху на реке, пребывая на заслуженном отдыхе.

С высоты переправы весь ледоход — как на ладони. Разлившаяся река все больше наступает на новую уфимскую набережную.