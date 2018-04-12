Акция «Сирень Победы» пройдет в ЦАО

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне префектура ЦАО проводит Акцию «Сирень Победы». Проведение мероприятий запланировано в 2 этапа:

1 этап пройдет с 23 по 28 апреля в 10 районах Центрального административного округа. В рамках мероприятий запланировано проведение торжественных митингов, праздничных концертов, возложение цветов. На всех площадках будет работать полевая кухня для участников и гостей. В каждом районе будет высажены саженцы сирени возрастом 4-5 лет.

График проведения районных акций «Сирень Победы»

Район

День проведения акции

Место высадки сирени

АРБАТ

25 апреля в 14:00 ГАОУ ВО МГПУ колледж «Арбат», пер. Каменная Слобода, д.4, стр.1 (открытая площадка колледжа)

БАСМАННЫЙ

26 апреля в 14:00 — 15:30 Площадь Разгуляй у памятника 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

28 апреля в 12:00 Сквер на Новокузнецкой, 33. Памятник Ополченцам Замоскворечье

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

27 апреля в 14:00 — 16:00 Скорняжный пер.. д. 4 МЕЩАНСКИЙ

26 апреля в 12:20 Переяславский пер., 6 ПРЕСНЕНСКИЙ

25 апреля в 15:40 Сквер Декабрьского восстания ( Трехгорный вал, д.12)

ТАГАНСКИЙ

28 апреля в 10:30-12:00 Сквер на Талалихина

ТВЕРСКОЙ

26 апреля в 13:00 Бутырский вал д.52 ХАМОВНИКИ

27 апреля в 13:00 Сквер Девичьего поля

ЯКИМАНКА

24 апреля в 13:00 ул. Большая Якиманка, д.35 (сквер)

2-ой окружной этап акции пройдет 8 мая с 15:00 до 18:00 на территории Екатерининского парка (ул. Большая Екатерининская, д. 27). В программе мероприятия запланированы:

1. торжественный митинг;

2. высадка 20 кустов саженцев сирени на территории парка;

3. фестиваль спорта и досуга «Огни Москвы»;

4. концертная программа с привлечением профессиональных артистов;

5. полевая кухня;

6. подарки для ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того всевозможные активности начнутся в 12:00 на всей территории Екатерининского парка. На большой сцене детской площадки пройдет концерт творческих коллективов досуговых организаций округа, на аллеях парка будут работать различные мастер-классы для детей и взрослых, на спортивной площадке состояться соревнования по различным видам спорта.

В течение всего праздника гостей будут угощать солдатской кашей.