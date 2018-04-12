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Акция «Сирень Победы» пройдет в ЦАО
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Акция «Сирень Победы» пройдет в ЦАО 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Мещанская Слобода
В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне префектура ЦАО проводит Акцию «Сирень Победы». Проведение мероприятий запланировано в 2 этапа:
1 этап пройдет с 23 по 28 апреля в 10 районах Центрального административного округа. В рамках мероприятий запланировано проведение торжественных митингов, праздничных концертов, возложение цветов. На всех площадках будет работать полевая кухня для участников и гостей. В каждом районе будет высажены саженцы сирени возрастом 4-5 лет.
График проведения районных акций «Сирень Победы»
Район
День проведения акции
Место высадки сирени
АРБАТ
25 апреля в 14:00  ГАОУ ВО МГПУ колледж «Арбат», пер. Каменная Слобода, д.4, стр.1 (открытая площадка колледжа)
БАСМАННЫЙ
26 апреля в 14:00 — 15:30  Площадь Разгуляй у памятника 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
28 апреля в 12:00  Сквер на Новокузнецкой, 33. Памятник Ополченцам Замоскворечье
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
27 апреля в 14:00 — 16:00  Скорняжный пер.. д. 4  МЕЩАНСКИЙ
26 апреля в 12:20  Переяславский пер., 6  ПРЕСНЕНСКИЙ
25 апреля в 15:40  Сквер Декабрьского восстания (Трехгорный вал, д.12)
ТАГАНСКИЙ
28 апреля в 10:30-12:00  Сквер на Талалихина
ТВЕРСКОЙ
26 апреля в 13:00  Бутырский вал д.52  ХАМОВНИКИ
27 апреля в 13:00  Сквер Девичьего поля
ЯКИМАНКА
24 апреля в 13:00  ул. Большая Якиманка, д.35 (сквер)
2-ой окружной этап акции пройдет 8 мая с 15:00 до 18:00 на территории Екатерининского парка (ул. Большая Екатерининская, д. 27). В программе мероприятия запланированы:
1. торжественный митинг;
2. высадка 20 кустов саженцев сирени на территории парка;
3. фестиваль спорта и досуга «Огни Москвы»;
4. концертная программа с привлечением профессиональных артистов;
5. полевая кухня;
6. подарки для ветеранов Великой Отечественной войны.
Кроме того всевозможные активности начнутся в 12:00 на всей территории Екатерининского парка. На большой сцене детской площадки пройдет концерт творческих коллективов досуговых организаций округа, на аллеях парка будут работать различные мастер-классы для детей и взрослых, на спортивной площадке состояться соревнования по различным видам спорта.
В течение всего праздника гостей будут угощать солдатской кашей.
В мероприятии примут участие префект ЦАО В. В. Говердовский и депутат Государственной Думы Н. Н. Гончар.
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