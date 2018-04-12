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Пушков: Ощущение, что Трамп воспринимает удар по Сирии как компьютерную игру
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Пушков: Ощущение, что Трамп воспринимает удар по Сирии как компьютерную игру 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Такую точку зрения выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
— Мол, где-то далеко что-то куда-то полетит, что-то где-то взорвется, и ему потом скажут, что вот ты молодец, что ты отреагировал. У меня нет ощущения, что он в полной мере понимает опасности этой ситуации, — цитирует его слова сайт KP.RU.
По словам Пушкова, на главу США сейчас оказывается огромное давление со стороны средств массовой информации, конгрессменов, сената и даже большей части его собственной администрации.
Пушков также отметил, что происходящее является имиджевой историей. Он напомнил о том, что год назад Трамп отдал приказ обстрелять крылатыми ракетами сирийскую базу Шайрат — тоже в ответ на якобы химическую атаку со стороны правительства Дамаска.
— Сейчас мы имеем примерно ту же ситуацию, но в большем масштабе. Потому что от президента требуют применить больший объем военной мощи, чтобы показать Асаду силу и вес США, — сказал Пушков.
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