Стали известны победители ежегодного грантового конкурса Омского НПЗ

11 апреля конкурсная комиссия определила победителей пятого грантового конкурса Омского НПЗ, который проводится предприятием ежегодно в рамках программы социальных инвестиций компании «Газпром нефть» «Родные города». В этом году дипломы победителей получат авторы 21 социально значимого проекта.

Всего на конкурс было подано более 140 заявок от юридических лиц и инициативных граждан. Грантовый фонд в объеме 5 миллионов рублей будет распределен между победителями конкурса, при этом максимальная сумма поддержки для организаций составит 350 тысяч рублей, для проектов физических лиц — 70 тысяч рублей.

В этом году, объявленном «Годом добровольца и волонтера», в рамках грантового конкурса Омского НПЗ появилось новое направление — развитие гражданских инициатив. В этой категории впервые принимались проекты, способствующие развитию добровольческого движения в различных сферах общественной жизни. Традиционно комиссия рассматривала инициативы в сфере благоустройства, экологии, физической культуры и спорта, организации досуговой инфраструктуры, формирования доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, организации культурных и образовательных мероприятий.

«Омский нефтеперерабатывающий завод проводит пятый грантовый конкурс, и, оглядываясь на проделанную за эти годы работу, можно уверенно сказать, что такая форма поддержки социальных инициатив дает наилучший результат. Посмотрите, как активно омичи включаются в работу, реализуя актуальные, жизнеспособные проекты — за годы существования конкурса в городе появились новые скверы, уникальные культурные пространства, образовательные площадки. Отрадно, что мы совместными усилиями меняем не только облик родного города, но и формируем новое мышление, ведущее к позитивным преобразованиям», — отметил председатель грантовой комиссии, генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.