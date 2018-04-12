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Шекинские фантазеры: зачем азербайджанскому городку собственный зык
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Шекинские фантазеры: зачем азербайджанскому городку собственный зык 

Мир24 2 часа назад
Туристы поговаривают, что азербайджанский Шеки — город позитива. Местные жители настолько веселые, что даже придумали свой язык, который не всегда понимают приезжие из Баку. Но зачем? Узнаете в программе «Такие странные» 15 апреля в 6:30 на телеканале «МИР».
Также расскажем все о порталах времени, которые находятся во Дворце ханов и Караван-сарае, и раскроем секреты местных витражных мозаик, которые до сих пор делают вручную.
Сразу после отправимся в Казахстан. Говорят, там собрали колесницу раньше, чем в Риме. Будем разбираться и проверим, какая повозка быстрее.
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