Ещё
Шекинские фантазеры: зачем азербайджанскому городку собственный язык
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шекинские фантазеры: зачем азербайджанскому городку собственный язык 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Туристы поговаривают, что азербайджанский Шеки — город позитива. Местные жители настолько веселые, что даже придумали свой язык, который не всегда понимают приезжие из Баку. Но зачем? Узнаете в программе «Такие странные» 15 апреля в 6:30 на телеканале «МИР».
Также расскажем все о порталах времени, которые находятся во Дворце ханов и Караван-сарае, и раскроем секреты местных витражных мозаик, которые до сих пор делают вручную.
Сразу после отправимся в Казахстан. Говорят, там собрали колесницу раньше, чем в Риме. Будем разбираться и проверим, какая повозка быстрее.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Туркменистан примет участие в 47-ом заседании МПА СНГ В Татарстане обсудят цифровую повестку стран ЕАЭС Air France отменила 30 рейсов из-за забастовки сотрудников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии190
Россия определилась с украинской трубой82
Британия созывает СБ ООН75
Участники Саммита Америк встревожены10
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство33
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение