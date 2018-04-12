На набережной Волги убрали синий забор

— Убрали синий забор на Волжской набережной, — сообщила редакции NN.RU жительница микрорайона «Мещерское озеро» Наталья. — Народ радостно её «осваивает». Соскучились))

Впрочем, работ по благоустройству на набережной, которую приводят в порядок к чемпионату мира по футболу еще достаточно. Например, напротив бокового выхода из торгового центра «Седьмое небо» лежит огромная гора песка.

Строительство дороги, ведущей вдоль набережной Волги к Борскому мосту, в микрорайоне «Мещерское озеро» началось в конце октября 2016 года. Против этого строительства активно выступала группа местных жителей, которые не хотели, чтобы у них под окнами была магистраль.

Хотя новая дорога еще не достроена и официально не открыта, жители Мещеры уже используют ее для объезда пробок. Однако в департаменте транспорта города предупредили, что делать этого не стоит и обещали поставить бетонные блоки на выезде.