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На набережной Волги убрали синий забор
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На набережной Волги убрали синий забор 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— Убрали синий забор на Волжской набережной, — сообщила редакции NN.RU жительница микрорайона «Мещерское озеро» Наталья. — Народ радостно её «осваивает». Соскучились))
Впрочем, работ по благоустройству на набережной, которую приводят в порядок к чемпионату мира по футболу еще достаточно. Например, напротив бокового выхода из торгового центра «Седьмое небо» лежит огромная гора песка.
Строительство дороги, ведущей вдоль набережной Волги к Борскому мосту, в микрорайоне «Мещерское озеро» началось в конце октября 2016 года. Против этого строительства активно выступала группа местных жителей, которые не хотели, чтобы у них под окнами была магистраль.
Хотя новая дорога еще не достроена и официально не открыта, жители Мещеры уже используют ее для объезда пробок. Однако в департаменте транспорта города предупредили, что делать этого не стоит и обещали поставить бетонные блоки на выезде.
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