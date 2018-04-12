Снабжавший Башара Асада деньгами российский банк попал под санкции США

«Официально Минфин США обосновал включение РФК в санкционные списки тем, что этот банк принадлежит «Рособоронэкспорту» , который за десятилетие поставил в Сирию оружие на «миллиарды долларов», а также оказывал материальную, финансовую и технологическую поддержку правительству страны», — отмечает The Bell.

С Сирией работал в основном РФК, о других кредитных организациях не известно, сказал один из собеседников портала.

Главные клиенты РФК — контрагенты госкорпорации «Ростех» , в которую входит и «Рособоронэкспорт». По размеру активов занимает 186-е место в российской банковской системе (14,4 миллиарда рублей в начале марта).

Антитеррористическая операция России в Сирии началась в сентябре 2015 года.