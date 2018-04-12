Ещё
Снабжавший Башара Асада деньгами российский банк попал под санкции США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

Снабжавший Башара Асада деньгами российский банк попал под санкции США 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Банк «Российская финансовая корпорация» (РФК), попавший под санкции США, является главным банком для проведения расчетов между Сирией и Россией. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает The Bell со ссылкой на источники.
«Официально Минфин США обосновал включение РФК в санкционные списки тем, что этот банк принадлежит «Рособоронэкспорту», который за десятилетие поставил в Сирию оружие на «миллиарды долларов», а также оказывал материальную, финансовую и технологическую поддержку правительству страны», — отмечает The Bell.
С Сирией работал в основном РФК, о других кредитных организациях не известно, сказал один из собеседников портала.
Темпбанк, проводивший платежи между Сирией и Россией, в прошлом году попал под санкции США. Его отключили от системы SWIFT, а осенью 2017 года ЦБ отозвал у него лицензию. Вторым пострадавшим из-за Сирии стал Русский международный банк, собиравшийся организовать «прозрачную систему международных расчетов» с Дамаском в партнерстве с Республиканским банком из Южной Осетии. Но после этого объявления Банк России лишил кредитную организацию лицензии за «высокорискованное кредитование».
Главные клиенты РФК — контрагенты госкорпорации «Ростех», в которую входит и «Рособоронэкспорт». По размеру активов занимает 186-е место в российской банковской системе (14,4 миллиарда рублей в начале марта).
Антитеррористическая операция России в Сирии началась в сентябре 2015 года.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса304
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»125
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию69
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому184
Меркель определилась с атакой по Сирии24
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение