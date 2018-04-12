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Работавший с Сирией российский банк РФК попал под санкции
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Работавший с Сирией российский банк РФК попал под санкции 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Попавший под санкции США банк «Российская финансовая корпорация» (РФК) осуществлял расчёты между Россией и Сирией.
Об этом The Bell рассказали три бизнесмена, в разное время работавшие в Сирии.
РФК оказался в санкционном списке из-за того, что он принадлежит «Рособоронэкспорту», который за десятилетие поставил в Сирию оружие на миллиарды долларов, а также из-за того, что банк оказывал режиму Башара Асада материальную, финансовую и технологическую поддержку.
С Сирией работал в основном РФК, рассказал собеседник портала: «Другие банки, через которые можно было проводить такие расчёты, мне неизвестны».
«Логично, что остальные госбанки от этой токсичности были избавлены — операции с Сирией для любого из них могли закончиться ужесточением санкций», — прокомментировал эту информацию преподаватель кафедры международного права МГУ Сергей Гландин.
По размеру активов «Российская финансовая корпорация» занимает 186 место в российской банковской системе. Активы банка составляют более 14,4 миллиарда рублей. Основные клиенты РФК — контрагенты госкорпорации «Ростех», в которую входит и «Рособоронэкспорт».
Напомним, США ввели новые санкции против РФ 6 апреля. В «чёрный список» попали 24 бизнесмена и чиновника, а также несколько компаний. Как писал Sobesednik.ru, после этого курс рубля и активы ряда компаний заметно снизились.
ИД «Собеседник»: последние новости
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