Работавший с Сирией российский банк РФК попал под санкции

Об этом The Bell рассказали три бизнесмена, в разное время работавшие в Сирии.

РФК оказался в санкционном списке из-за того, что он принадлежит «Рособоронэкспорту» , который за десятилетие поставил в Сирию оружие на миллиарды долларов, а также из-за того, что банк оказывал режиму Башара Асада материальную, финансовую и технологическую поддержку.

С Сирией работал в основном РФК, рассказал собеседник портала: «Другие банки, через которые можно было проводить такие расчёты, мне неизвестны».

«Логично, что остальные госбанки от этой токсичности были избавлены — операции с Сирией для любого из них могли закончиться ужесточением санкций», — прокомментировал эту информацию преподаватель кафедры международного права МГУ Сергей Гландин.

По размеру активов «Российская финансовая корпорация» занимает 186 место в российской банковской системе. Активы банка составляют более 14,4 миллиарда рублей. Основные клиенты РФК — контрагенты госкорпорации «Ростех» , в которую входит и «Рособоронэкспорт».