Флот завтрашнего дня. На Ямале обсуждают новые суда и механизмы их приобретения

Сегодня ряд конструкторских бюро и заводов-изготовителей представили проекты речных судов для реновации пассажирского флота на Ямале.

Такая встреча проходит в округе не в первый раз, проектировщики более детально изучили особые судоходные условия, которыми известна арктическая акватория.

Алексей Ситников. «Проекты доработаны с учетом наших корректировок. Отдельный пункт нашей встречи — определение механизма приобретения судов. Правительство рассматривает два варианта. Приобретение судов по программе «Сотрудничество», как было в случае покупки судов проекта А-145 и со строительством теплохода «Фарман Салманов». Рассматривается вариант реновации с помощью лизинговых компаний», — заявил куратор отрасли, первый заместитель губернатора ЯНАО

На встрече презентовали несколько вариантов судов различной пассажировместимости, конфигурации и типов. Предложены как суда катамаранного типа, так и привычные рейсовые пассажирские суда.

Разработчики изучили характеристики теплохода «Механик Калашников», работающего на одном из самых протяженных на Ямале маршрутов Салехард — Новый Порт — Антипаюта. Совмещение современного подхода и проверенных технологий позволит создать новые суда для глубин и волнения, характерных для водных путей Ямала.

Важно отметить, что каждый представленный проект адаптирован для маломобильных пассажиров, предусмотрена безопасная посадка и высадка, продумано удобное пользование внутренней инфраструктурой судов.

«Важно импортозамещение при строительстве судов. Мы должны исключить риски, связанные с иностранными комплектующими», — добавил Алексей Ситников.

Кроме того, государственные программы по строительству судов распространяются только на проекты отечественного судостроения.