В ОДКБ уточнят механизм признания организаций террористическими, сказал Володин

Во время открытия заседания совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге в четверг политик отметил, что участники встречи принимают дополнение в программу деятельности ПА ОДКБ по сближению законодательства членов ОДКБ на 2016-2020 годы.

«В программу включается пункт о разработке рекомендаций по гармонизации национальных законодательств государств — членов ОДКБ в части признания организаций террористическими», — заявил Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы также обратил внимание, что прорабатываемые модельные акты и рекомендации востребованы и учитываются на национальном уровне, но некоторые предложения пока ещё применяются законодателями стран ОДКБ не в полном объёме.

«Ещё раз подчеркну особую важность сближения национальных законодательств для обеспечения коллективной безопасности наших стран. От неё зависит координация действий между уполномоченными органами государств-членов в зоне ответственности ОДКБ, эффективность работы организации в целом, а следовательно, безопасность граждан», — сказал глава Госдумы.