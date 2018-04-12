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В ОДКБ уточнят механизм признания организаций террористическими, сказал Володин
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В ОДКБ уточнят механизм признания организаций террористическими, сказал Володин 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Государства — участники Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проработают рекомендации по уточнению национальных законодательств по признанию организаций террористическими, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА «Новости».
Во время открытия заседания совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге в четверг политик отметил, что участники встречи принимают дополнение в программу деятельности ПА ОДКБ по сближению законодательства членов ОДКБ на 2016-2020 годы.
«В программу включается пункт о разработке рекомендаций по гармонизации национальных законодательств государств — членов ОДКБ в части признания организаций террористическими», — заявил Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы также обратил внимание, что прорабатываемые модельные акты и рекомендации востребованы и учитываются на национальном уровне, но некоторые предложения пока ещё применяются законодателями стран ОДКБ не в полном объёме.
«Ещё раз подчеркну особую важность сближения национальных законодательств для обеспечения коллективной безопасности наших стран. От неё зависит координация действий между уполномоченными органами государств-членов в зоне ответственности ОДКБ, эффективность работы организации в целом, а следовательно, безопасность граждан», — сказал глава Госдумы.
Ранее Вячеслав Володин поблагодарил наблюдателей миссии ПА ОДКБ за объективную оценку прошедших в России президентских выборов.
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