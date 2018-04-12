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Новый светомузыкальный фонтан в Рубцовске пришел в негодность?
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Новый светомузыкальный фонтан в Рубцовске пришел в негодность? 

АиФ — Алтай 2 часа назад
А правду говорят, что светомузыкальный фонтан, сооружённый в прошлом году на центральной площади Рубцовска за большие деньги по проекту «Формирование комфортной городской среды», оттаял вместе с облицовочной плиткой?
Да, площадь Ленина, реконструированная за 29 млн рублей, почти девять из которых стоил фонтан «Торнадо-С» со светомузыкой, из зимы вышла не без повреждений. Это живо обсуждалось в городском сообществе с рефреном «этого следовало ожидать» (работы на площади завершались по холодам, пробный запуск фонтана был сделан в начале ноября).
В ответ мэрия Рубцовска на своём офсайте разместила видеосюжет, из которого следует, что выделенные по проекту целевые средства «кровь из носу» нужно было освоить в прошлом году, а в обнаружившихся «шероховатостях» нет ничего особенного. По словам гендиректора подрядной организации «Райагропромстрой» Ивана Классена, выявленные весной недостатки — мизер по сравнению с тем большим объёмом работ, который был выполнен (и вообще подрядчик ожидал худшего, — ред.).
Уложить повреждённую или недостающую плитку и залить, где надо, исполнитель пообещал до 8 мая. К тому времени предполагается провести озеленение фонтанной зоны.
АиФ — Алтай: последние новости
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