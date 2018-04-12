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«Магнит» в Ростове-на-Дону оштрафовали за нарушение закона о правах инвалидов
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«Магнит» в Ростове-на-Дону оштрафовали за нарушение закона о правах инвалидов 

Rambler News Service 2 часа назад
В Ростове-на-Дону оштрафовали компанию «Тандер» после проведения проверки в гипермаркете «Магнит», в котором нашли нарушения закона о соцзащите прав инвалидов, сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональную прокуратуру. Компанию оштрафовали на 270 тысяч рублей.
«В торговой точке отсутствовали решения для инвалидов по зрению, также высота прилавков и ширина прохода у касс не соответствовали нормам. Кроме того, не было доступной кабинки в общем туалете», — сказано в сообщении.
Помимо этого были зафиксированы нарушения при обеспечении безопасных условий труда сотрудников.
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