«Магнит» в Ростове-на-Дону оштрафовали за нарушение закона о правах инвалидов 

В Ростове-на-Дону оштрафовали компанию «Тандер» после проведения проверки в гипермаркете «Магнит», в котором нашли нарушения закона о соцзащите прав инвалидов, сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональную прокуратуру. Компанию оштрафовали на 270 тысяч рублей.
«В торговой точке отсутствовали решения для инвалидов по зрению, также высота прилавков и ширина прохода у касс не соответствовали нормам. Кроме того, не было доступной кабинки в общем туалете», — сказано в сообщении.
Помимо этого были зафиксированы нарушения при обеспечении безопасных условий труда сотрудников.