«Магнит» в Ростове-на-Дону оштрафовали за нарушение закона о правах инвалидов

«В торговой точке отсутствовали решения для инвалидов по зрению, также высота прилавков и ширина прохода у касс не соответствовали нормам. Кроме того, не было доступной кабинки в общем туалете», — сказано в сообщении.

Помимо этого были зафиксированы нарушения при обеспечении безопасных условий труда сотрудников.