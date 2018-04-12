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Милонов: получение универсальной электронной карты должно быть добровольным
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Милонов: получение универсальной электронной карты должно быть добровольным 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Член думского комитета по международным делам Виталий Милонов считает возможным выдавать мигрантам универсальную электронную карту, которая бы содержала основные документы и сведения о человеке, причем ее выдача должна быть добровольной.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов выступил с законодательной инициативой о введении электронного идентификатора для каждого мигранта. Он пояснял РИА Новости, что ни о каком чипировании мигрантов речь не идет — идея заключается в предоставлении каждому мигранту персонального идентификатора, который позволит компетентным органам быстро получать всю необходимую информацию.
"Здесь можно говорить об электронной форме документов. Некоторые люди беспокоятся, что у них бумажки рвутся, пачкаются, теряются, а электронная карта по типу банковской могла бы заменить многие документы", — сказал Милонов на пресс-конференции.
Он уточнил, что такая карта могла бы содержать и паспортные данные, и фотографию, и разрешение на работу, и, в том числе, сведения о нарушениях закона.
"Я согласен, что всем выдавать их, в обязательном порядке не надо. Человек должен иметь выбор — и россиянин должен иметь выбор, брать ли универсальную электронную карту, и мигрант", — добавил парламентарий.
Такие пластиковые электронные паспорта, считает Милонов, частично могли бы решить и проблему продажи «липовых бумажек и поддельных регистраций». Что касается информации о «чипировании», то, по мнению Милонова, «это не инициатива, а кто-то захотел пропиариться».
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