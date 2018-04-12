Милонов: получение универсальной электронной карты должно быть добровольным

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов выступил с законодательной инициативой о введении электронного идентификатора для каждого мигранта. Он пояснял РИА Новости, что ни о каком чипировании мигрантов речь не идет — идея заключается в предоставлении каждому мигранту персонального идентификатора, который позволит компетентным органам быстро получать всю необходимую информацию.

"Здесь можно говорить об электронной форме документов. Некоторые люди беспокоятся, что у них бумажки рвутся, пачкаются, теряются, а электронная карта по типу банковской могла бы заменить многие документы", — сказал Милонов на пресс-конференции.

Он уточнил, что такая карта могла бы содержать и паспортные данные, и фотографию, и разрешение на работу, и, в том числе, сведения о нарушениях закона.

"Я согласен, что всем выдавать их, в обязательном порядке не надо. Человек должен иметь выбор — и россиянин должен иметь выбор, брать ли универсальную электронную карту, и мигрант", — добавил парламентарий.

Такие пластиковые электронные паспорта, считает Милонов, частично могли бы решить и проблему продажи «липовых бумажек и поддельных регистраций». Что касается информации о «чипировании», то, по мнению Милонова, «это не инициатива, а кто-то захотел пропиариться».