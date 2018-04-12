Ещё
Подмосковье вошло в топ‑10 регионов РФ по инвестиционной привлекательности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковье вошло в топ‑10 регионов РФ по инвестиционной привлекательности 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Подмосковье входит в десятку наиболее инвестиционно привлекательных регионов России, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
Делегация Подмосковья посетила Францию в рамках роуд-шоу. Трехдневный визит проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, за это время делегация из Подмосковья посетит ряд объектов. Представители региона также проведут роуд-шоу в Лионе и Париже, где представят инвестиционную привлекательность региона. Роуд-шоу закончится 13 апреля.
«Для нас очень важен экономический рост и привлечение инвесторов. Подмосковье постоянно движется в международных и российских рейтингах инвестпривлекательности. Мы вошли в десятку самых инвестпривлекательных регионов страны. У нас на территории только новых заводов открывается более 100, а проектов в реализации около 1 тысячи. Наше сопровождение инновационных проектов будет более привлекательным, чем в Европе», — сказал Буцаев в ходе роуд-шоу.
Он отметил, что власти принимают меры, чтобы сократить время согласований и выдачи разрешений, также постоянно ведется работа над созданием преференций.
«Мы создаем налоговые преференции, если вы инвестируете свои 800 тысяч евро в любое промышленное производство. Если вы построите гостиницу, инфраструктуру мы создадим бесплатно. Мы считаем принципиально важным, чтобы бизнес понимал, что мы предлагаем выгодные условия», — заключил Буцаев.
РИАМО: последние новости
Библиотеки Подмосковья подготовили мероприятия ко Дню космонавтики В Вербное воскресенье Брынцалов пожелал всем православным благодати и достатка Народные промыслы России нуждаются в кардинальных мерах поддержки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса175
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому144
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ138
«Судный день» стал на минуту ближе162
Улюкаев удивил тюремным досугом65
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
00:54
Абхазия вступила в «Клуб друзей Крыма»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение