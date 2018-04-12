Подмосковье вошло в топ‑10 регионов РФ по инвестиционной привлекательности

Делегация Подмосковья посетила Францию в рамках роуд-шоу. Трехдневный визит проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева , за это время делегация из Подмосковья посетит ряд объектов. Представители региона также проведут роуд-шоу в Лионе и Париже, где представят инвестиционную привлекательность региона. Роуд-шоу закончится 13 апреля.

«Для нас очень важен экономический рост и привлечение инвесторов. Подмосковье постоянно движется в международных и российских рейтингах инвестпривлекательности. Мы вошли в десятку самых инвестпривлекательных регионов страны. У нас на территории только новых заводов открывается более 100, а проектов в реализации около 1 тысячи. Наше сопровождение инновационных проектов будет более привлекательным, чем в Европе», — сказал Буцаев в ходе роуд-шоу.

Он отметил, что власти принимают меры, чтобы сократить время согласований и выдачи разрешений, также постоянно ведется работа над созданием преференций.

«Мы создаем налоговые преференции, если вы инвестируете свои 800 тысяч евро в любое промышленное производство. Если вы построите гостиницу, инфраструктуру мы создадим бесплатно. Мы считаем принципиально важным, чтобы бизнес понимал, что мы предлагаем выгодные условия», — заключил Буцаев.