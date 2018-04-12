Более 40 тысяч рублей выманили мошенники у пенсионера из Петрозаводска

Мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что его племянник попал в ДТП.

В столице республики зарегистрирован очередной факт телефонного мошенничества, сообщает МВД по РК.

10 апреля 50-летнему жителю Петрозаводска позвонил неизвестный. Он сообщил, что племянник гражданина попал в ДТП. Для того, чтобы урегулировать ситуацию, необходимо заплатить 45 000 рублей. У потерпевшего такой суммы не было, но звонивший был очень настойчив, торопил с оплатой и никак не соглашался на меньшую сумму.

В результате петрозаводчанин поверил во все услышанное. Он одолжил недостающую часть денег у знакомых и перевел требуюмую сумму на указанный мошенником счет.

Только на следующий день потерпевший написал заявление в органы внутренних дел, где в настоящее время проводится проверка.