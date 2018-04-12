Новый микрорайон планируют построить в Петрозаводске

Заброшенную территорию в Петрозаводске решили застроить домами и социальными объектами.

В администрации Петрозаводска состоялось очередное заседание рабочей группы по внесению изменений в генеральный план города. Ее участники рассмотрели, в частности, предложение одной из компаний, желающей застроить заброшенную территорию бывшего ДСК в районе улицы Зайцева, сообщили в пресс-службе Петросовета.

Представитель потенциального застройщика подчеркивает, что сейчас территория, находящаяся в его собственности, полностью заброшена. На ней инвестор планирует возвести жилой комплекс с объектами социально-бытового назначения и зелеными насаждениями. Для этого необходимо поменять назначение территории, а изменения должны быть зафиксированы в генплане.

Члены рабочей группы поинтересовались, планирует ли застройщик очистить прилегающую к будущей зоне застройки прибрежную территорию и акваторию Онежского озера от мусора. Представитель компании заверил, что это будет сделано. Кроме того, застройщик собирается построить детский сад и школу, а прибрежную зону превратить в общедоступную набережную с пешеходными дорожками и сквером.

Создать новый микрорайон компания планирует в течение ближайших десяти лет. Планируется, что под застройку попадет территория площадью около 15 тысяч квадратных метров.

В результате члены рабочей группы абсолютным большинством голосов поддержали изменение статуса территории. Перед реализацией проекта он должен пройти публичные слушания, а изменения в генеральный план утверждает Петросовет.