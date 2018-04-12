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Аналитик рассказал, чем обернётся для США введение санкций против российского госдолга
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Аналитик рассказал, чем обернётся для США введение санкций против российского госдолга 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Введение санкций в отношении российского госдолга, обсуждаемое американскими политиками, может вызвать «эффект бумеранга» для самих США, заявил «Экономике сегодня» независимый аналитик Дмитрий Адамидов.
В феврале 2018 года в конгресс США внесли проект закона, предусматривающий введение запрета на операции с российским госдолгом и выпущенными по нему облигациями для американских физических и юридических лиц. Глава американского минфина Стивен Мнучин 11 апреля выступил против таких мер, назвав их «неизбирательным инструментом давления». Администрация президента США Дональда Трампа согласилась с доводами финансиста.
Адамидов объяснил, что американские инвесторы зарабатывают на российских ценных бумагах.
«Инвестиции в Россию западных резидентов и российских резидентов в западные бумаги по всем источникам сегодня примерно сопоставимы, но существенная разница — в процентных ставках. Если мы в последние годы размещаем от нуля до двух процентов, то занимаем под 4-6%», — сказал он.
Процентная маржа позволяет западным резидентам ежегодно получать по несколько миллиардов прибыли. В основном это частные компании, однако все они крепко связаны с государством, которое их кредитует или обеспечивает господдержку.
«Рушить систему для американцев смысла нет, поэтому, несмотря на все громкие заявления, они сохраняют свой интерес», — считает аналитик.
Таким образом, если США введут санкции в отношении российского госдолга, это вызовет «эффект бумеранга». В случае введения ограничений Россия продаст американские бумаги, в этом вопросе у стран абсолютный паритет, резюмировал эксперт.
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