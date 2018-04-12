В Евпатории улица превратилась в озеро

"Причина подтопления на Симферопольской — банальная халатность и наплевательское отношение!.. Оказалось, что собственники частного гостиничного объекта вырыли огромный котлован и собрались делать на своей территории бассейн. Из-за близости моря и лимана туда сразу начала прибывать вода. И этот процесс теперь трудно остановить. Как результат — излишки сбрасывают на улицу, создавая на проезжей части озеро", — отметил мэр.

В Евпатории произошло подтопление на улице Симферопольская

По его словам, жители города жалуются, что вода затекает на улицу уже четыре дня.

"И это вопрос не к власти города, а в первую очередь к контролирующим службам, которые должны быстро реагировать на подобные факты. В свою очередь обратился к экологам и переговорил с природоохранным прокурором, сегодня же напишу обращение на прокуратору городскую. Завтра там будут службы, которые проверят действия собственников на предмет соблюдения действующего законодательства", — заверил Филонов.

В Евпатории произошло подтопление на улице Симферопольская