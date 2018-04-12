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В Евпатории улица превратилась в озеро
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В Евпатории улица превратилась в озеро 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. В Евпатории на улице Симферопольской произошло подтопление. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава городской администрации Андрей Филонов.
"Причина подтопления на Симферопольской — банальная халатность и наплевательское отношение!.. Оказалось, что собственники частного гостиничного объекта вырыли огромный котлован и собрались делать на своей территории бассейн. Из-за близости моря и лимана туда сразу начала прибывать вода. И этот процесс теперь трудно остановить. Как результат — излишки сбрасывают на улицу, создавая на проезжей части озеро", — отметил мэр.
В Евпатории произошло подтопление на улице Симферопольская
По его словам, жители города жалуются, что вода затекает на улицу уже четыре дня.
"И это вопрос не к власти города, а в первую очередь к контролирующим службам, которые должны быстро реагировать на подобные факты. В свою очередь обратился к экологам и переговорил с природоохранным прокурором, сегодня же напишу обращение на прокуратору городскую. Завтра там будут службы, которые проверят действия собственников на предмет соблюдения действующего законодательства", — заверил Филонов.
В Евпатории произошло подтопление на улице Симферопольская
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