Ещё
В реестр коррупционеров внесли первые пять фамилий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В реестр коррупционеров внесли первые пять фамилий 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: Газета Кемерова
В начале марта премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Неофициально он называется реестром коррупционеров.
Туда могут попасть чиновники, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, которых уволили за взятки. В реестре появились имена пяти чиновников. Один из них — бывший младший инспектор Исправительной колонии № 1 УФСИН по Туве Николай Букин. У него выявили конфликт интересов (возникает, к примеру, когда должностное лицо несет ответственность за госторги, а подряды получает его родственник).
В реестре внесены еще два экс-сотрудника ФСИН. Это бывший младший инспектор Исправительной колонии № 12 в Волгоградской области Сергей Иванов. Также в список попал замначальника СИЗО-1 в Северной Осетии Дзантемир Фидаров. Причиной их увольнения также стал конфликт интересов. Кроме того в реестр попали два сотрудника Росрыболовства. Один из них — бывший начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Комсомольскому району Амурского территориального управления Александр Костырев (уволен 13 марта). Из реестра следует, что он не указал достоверных сведений о своих доходах и имуществе при поступлении на службу. Другой — бывший заместитель руководителя Московско-Окского территориального управления Андрей Степанов (уволен 23 января). Сообщается. что он знал о конфликте интересов у своего подчиненного, но не принял никаких мер.
Всем фигурантам перечня будет запрещено занимать должности на госслужбе и в госкомпаниях. Их фамилии удалят из реестра только через пять лет.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Дышащие гениталиями черепахи оказались на пороге вымирания Эсеры и коммунисты поблагодарили Холманских за сохранение системы выборов в гордуму Екатеринбурга. А Шептий расстроился В Калининграде назначен новый прокурор
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии46
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса294
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»148
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию75
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому187
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение