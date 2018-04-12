В реестр коррупционеров внесли первые пять фамилий

В начале марта премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Неофициально он называется реестром коррупционеров.

Туда могут попасть чиновники, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, которых уволили за взятки. В реестре появились имена пяти чиновников. Один из них — бывший младший инспектор Исправительной колонии № 1 УФСИН по Туве Николай Букин. У него выявили конфликт интересов (возникает, к примеру, когда должностное лицо несет ответственность за госторги, а подряды получает его родственник).

В реестре внесены еще два экс-сотрудника ФСИН. Это бывший младший инспектор Исправительной колонии № 12 в Волгоградской области Сергей Иванов . Также в список попал замначальника СИЗО-1 в Северной Осетии Дзантемир Фидаров. Причиной их увольнения также стал конфликт интересов. Кроме того в реестр попали два сотрудника Росрыболовства . Один из них — бывший начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Комсомольскому району Амурского территориального управления Александр Костырев (уволен 13 марта). Из реестра следует, что он не указал достоверных сведений о своих доходах и имуществе при поступлении на службу. Другой — бывший заместитель руководителя Московско-Окского территориального управления Андрей Степанов (уволен 23 января). Сообщается. что он знал о конфликте интересов у своего подчиненного, но не принял никаких мер.

Всем фигурантам перечня будет запрещено занимать должности на госслужбе и в госкомпаниях. Их фамилии удалят из реестра только через пять лет.