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Псковская область примет участие в Международном рыбопромышленном форуме
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Псковская область примет участие в Международном рыбопромышленном форуме 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Делегация Псковской области по поручению врио губернатора Михаила Ведерникова примет участие в работе второго Международного рыбопромышленного форума, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Встреча представителей рыбной индустрии пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября. В состав псковской делегации войдут руководители органов исполнительной власти, а также представители предприятий рыбохозяйственного комплекса.
В форуме планируется участие порядка 300 ведущих российских и зарубежных рыбопромысловых, рыбоводных, рыбоперерабатывающих и судостроительных предприятий, производителей оборудования и сопутствующих материалов для рыбной промышленности, логистических, финансовых, торговых и других организаций. Как сообщают организаторы мероприятия, свое участие уже подтвердили Норвегия, Дания, Исламская Республика Иран, КНР, а также ведущие предприятия рыбохозяйственного комплекса субъектов РФ.
В рамках программы форума будут обсуждаться вопросы устойчивого рыбоводства и ответственного использования минерально-сырьевых ресурсов морей, тенденции мирового рыбного рынка, расширения международных торгово-экономических связей и научно-технического сотрудничества.
Также в рамках форума пройдет Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo).
Организатором второго Международного рыбопромышленного форума выступает отраслевой выставочный оператор «Экспосолюшенс групп» при поддержке Федерального агентства по рыболовству.
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