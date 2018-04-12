Псковская область примет участие в Международном рыбопромышленном форуме

Делегация Псковской области по поручению врио губернатора Михаила Ведерникова примет участие в работе второго Международного рыбопромышленного форума, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Встреча представителей рыбной индустрии пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября. В состав псковской делегации войдут руководители органов исполнительной власти, а также представители предприятий рыбохозяйственного комплекса.

Дания, Исламская Республика Иран, В форуме планируется участие порядка 300 ведущих российских и зарубежных рыбопромысловых, рыбоводных, рыбоперерабатывающих и судостроительных предприятий, производителей оборудования и сопутствующих материалов для рыбной промышленности, логистических, финансовых, торговых и других организаций. Как сообщают организаторы мероприятия, свое участие уже подтвердили Норвегия КНР , а также ведущие предприятия рыбохозяйственного комплекса субъектов РФ

В рамках программы форума будут обсуждаться вопросы устойчивого рыбоводства и ответственного использования минерально-сырьевых ресурсов морей, тенденции мирового рыбного рынка, расширения международных торгово-экономических связей и научно-технического сотрудничества.

Также в рамках форума пройдет Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo).