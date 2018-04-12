Планетарий во Владикавказе не успели открыть ко Дню космонавтики

Открытие планетария во Владикавказе , планировавшееся ко Дню Космонавтики, переносится на более поздние сроки. Ремонт, который ведется с сентября прошлого года, потребовал больше времени.

«Мы хотели открыть планетарий к 12 апреля, ко Дню Космонавтики, но возникает множество технических проблем, которые надо решать, их нельзя отставлять в сторону — объект требует такого внимания. Речь идет не только об его исторической ценности, но и безопасности людей, которые будут посещать планетарий», — рассказал газете «Слово» ведущий специалист НПО им. Лавочкина Руслан Комаев, курирующий работы.

По его словам, внутри проделана уже большая часть работ, теперь необходимо завершить реставрацию купола — сделать вокруг него железобетонный пояс снаружи здания. Кроме того, будет проведена заливка бетоном многочисленных трещин, которые возникли за десятилетия работы планетария, также идет строительство подпорной стены, которая защитит фундамент от разрушения.

«Нужно еще учитывать, что ремонт проводится на частные деньги, что тоже замедляет процесс, приходится искать людей, готовых спонсировать это мероприятие», — добавил Комаев.

Проект реконструкции предусматривает вынос всех сантехнических и подсобных помещений за пределы исторического здания. В новом здании разместятся также аудитории Школы космонавтики и административные помещения. Оба здания будут соединены наземным стеклянным переходом, а на крыше нового здания планируют установить два телескопа.

По данным газеты, планетарий станет одним из объектов технопарка «Кванториум». Планируется, что работы на обоих объектах будут завершены осенью этого года.

Владикавказский планетарий расположен в здании бывшей шиитской мечети, являющемся памятником культуры и архитектуры. Оно было построено в 70-х годах XIX века на средства персов-шиитов, проживающих во Владикавказе. Сначала в здании находилась шиитская мусульманская (персидская) мечеть. В советское время мечеть была перестроена в планетарий, который стал популярным местом среди жителей и гостей города.