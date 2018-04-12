Сибирский транспортный форум пройдет в Новосибирске в мае 

В секции воздушного транспорта будут обсуждаться вопросы развития комбинированных жд— и авиа-перевозок, реализация последних инициатив Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в области авиаперевозок, нормативно-правового регулирования использования беспилотных ЛА, а также распространение в России практики ACI по внедрению carbon neutral процедур. Кроме этого, специалисты обсудят практику аккредитации аэропортов по программе China Friendly, и вопросы развития легкой авиации, в том числе авиации общего назначения. На форуме пройдет заседание экспертной группы по развитию авиации при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. В секции железнодорожного транспорта затронут тему информационных технологий на транспорте и развитие экономики регионов Сибири («цифровая экономика»). Также будет обсуждаться сокращение инфраструктурных ограничений как фактор экономической интеграции Сибири, и повышение эффективности организации пассажирских перевозок. Состояние рынка транспортно-логистических услуг и перспективы развития новых маршрутов и технологий обсудят в рамках секции транспортно-логистического комплекса. Также на форуме обсудят проблемы грузовой базы на внутренних водных путях, состояние береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, экологическую безопасность на внутренних водных путях, и повышение социальной функции внутреннего водного транспорта по перевозке пассажиров. В рамках работы секции легкового такси будут обсуждаться: цифровая экономика в сфере такси, технологические изменения в сфере бизнес-процессов такси, развитие городской транспортной мобильности и механизмы переоснащения парка легковых такси, развитие самозанятости в сфере такси. Одним из важных направлений форума станет пассажирский транспорт. Участники обсудят финансовую стабильность общественного пассажирского транспорта, систему безналичного расчета на общественном транспорте, повышение эффективности инфраструктуры городского электрического транспорта, а также механизмы привлечения частного капитала и взаимодействие различных видов транспорта в условиях современного города. В рамках работы секции дорожно-строительного комплекса будут обсуждаться проблемы финансового обеспечения дорожной деятельности, проблемы и задачи весогабаритного контроля в современных условиях.
В рамках форума состоится панельная дискуссия «Молодежь и воспитание транспортной культуры: Будущее сейчас!», посвященная безопасности дорожного движения.
Участники форума затронут широкий ряд вопросов, касающихся транспортной безопасности. Так, будут обсуждаться: совершенствование действующего федерального законодательства, реализация требований федерального законодательства по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры Новосибирской области. Также в программе ― обсуждение вопросов подготовки и проведения аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, федерального государственного контроля (надзора) и меры ответственности за нарушение требований в этой области.
На форуме обсудят тему подготовки кадров и развитие научной деятельности транспортных вузов, стратегическое управление транспортными комплексами городов, агломераций, областей и регионов.
На одной площадке с Сибирским транспортным форумом будет проходить выставка транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники TransSiberia/Translogistica 2018. Подробную информацию о форуме можно получить в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.