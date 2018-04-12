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На Краснопольской площадке в Челябинске построят поликлинику для детей и взрослых
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На Краснопольской площадке в Челябинске построят поликлинику для детей и взрослых 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
В микрорайоне №55 на Краснопольской площадке до 2020 года построят поликлинику. Она расположится на пересечение улиц Скульптора Головницкого и Габдуллы Тукая. Проект рассмотрели на публичных слушаниях 12 апреля в Доме архитектора и рекомендовали его утвердить.
Проект планировки территори рассмотрела комиссия по градостроительству.
— По проекту предусмотрено строительство одноэтажного здания медицинского назначения, состоящего из двух блоков с отдельными входами — это детская и взрослая поликлиники. Общая площадь застройки составит 579 квадратных метров, — рассказала проектировщик Анна Пахтусова. — Проект получил положительное заключение экспертизы и находится в перечне объектов социального назначения для строительства до 2020 года.
У слушателей не возникло вопросов к проекту. Комиссия рекомендовала главе города утвердить его.
Новую поликлинику давно ждут жители микрорайона «Парковый», у которых поблизости нет такого медучреждения.
1 марта приняла первых пациентов поликлиника на улице Академика Сахарова, 13а. Она взяла на себя 7,5 тысячи детей из Тополиной аллеи, микрорайонов «Ньютон» и «Парковый-2». Медучреждение, которое начали строить в 2014 году, обошлось бюджету в 50 миллионов рублей. До этого малышей, проживающих в микрорайоне, принимали два небольших подразделения в арендованных городом квартирах — на улице Заводской, 8 и Академика Королёва, 7.
Прошлой осенью на северо-западе Челябинска открыли две поликлиники для взрослых. 7 сентября в микрорайоне «Парковый» пациентов принял филиал городской поликлиники № 5 на улице Александра Шмакова, 27. Он рассчитан на 16 тысяч пациентов. Здесь ведут приём врачи-терапевты и узкие специалисты, в том числе гинекологи. Также пациенты могут сдать анализы, поставить прививки, сделать инъекции, пройти УЗИ и физиотерапевтические процедуры.
В октябре открылась поликлиника на улице Братьев Кашириных, 130а. Она заработала в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), но принимает пациентов, как и в первом случае, за счёт средств Фонда обязательного медстрахования — то есть бесплатно.
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