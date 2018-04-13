В десятках домов в Калининграде на три дня отключат горячую воду

Это необходимо, чтобы провести работы по переключению теплотрассы в районе строящегося участка улицы Железнодорожной, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В предстоящие четыре дня предстоит переложить самый сложный участок, где теплотрасса поперек пересекает строящуюся дорогу по улице Железнодорожной. Для этого необходимо отключить не только отопление, но и горячую воду», — объясняет МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

Напомним, эту новая дорога соединит две магистральные дороги — улицу Киевская и Аллея Смелых, через переулок Парковый. Протяженность нового участка улицы — 650 метров. Это будет двухполосная дорога с пешеходным тротуаром.

Горячую воду отключат:

Многоквартирные дома

ул. Аллея смелых, 3-9ул. Аллея смелых, 11-17ул. Аллея смелых, 20аул. Аллея смелых, 20вул. Аллея смелых, 24аул. Аллея смелых, 24бул. Аллея смелых, 38аул. Аллея смелых, 68ул. Аллея смелых, 70ул. Аллея смелых, 72ул. Аллея смелых, 72аул. Белгородская, 8-18ул. Белгородская, 20-22бул. Дзержинского, 36ул. Дзержинского, 38ул. Дзержинского, 42ул. Дзержинского, 44ул. Дзержинского, 44аул. Дзержинского, 46аул. Дзержинского, 72ул. Дзержинского, 72аул. Дзержинского, 72бул. Дзержинского, 72вул. Дзержинского, 74аул. Дзержинского, 78ул. Дзержинского, 78аул. Дзержинского, 100-100вул. Дзержинского, 102-102дул. Дзержинского, 104-104вул. Дзержинского, 106-106дул. Майора Козенкова, 8а-8вул. З. Космодемьянской, 2-8ул. З. Космодемьянской, 7-17ул. З. Космодемьянской, 29ул. Мукомольная, 2-8ул. Мукомольная, 10-12ул. Мукомольная, 12аул. Мукомольная, 12бпер. Парковый, 2пер. Парковый, 3пер. Парковый, 4пер. Парковый, 5пер. Парковый, 6пер. Парковый, 8ул. Типографская, 8-12ул. Типографская, 18ул. Типографская, 20ул. Черниговская, 16ул. Черниговская, 18-20ул. Черниговская, 25ул. Черниговская, 31абул. Черниговская, 33абул. Черниговская, 33-37 Не будет горячей воды в «Городской детской поликлинике № 5», школе № 5, детсаду № 6, в бане № 7, в спортивном комплексе «Россия», на ОАО «Завод ЖБИ-2», в торговом центре «Бауцентр».