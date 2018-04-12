В Самаре 9 мая пройдет Всероссийская акция «Бессмертный полк»

В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память Героев минувшей войны, став участником акции «Бессмертный полк». Для этого нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу.

Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая с 09:00 до 10:15 на улице Молодогвардейской (от ул. Некрасовской до ул. Ленинградской). Пройти к месту сбора можно через три КПП:

— со стороны улицы Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;

— со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;

— со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской.

Ориентировочно с 10:15 участники акции начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну монолитную колонну.

После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники колонна «Бессмертного полка» выйдет на площадь им. В. В. Куйбышева, на которой в этот момент будут находиться более 20 тысяч зрителей.

Организацией сбора и построения участников акции в Самаре занимается Самарский союз молодежи. Более подробную информацию об акции можно получить по телефонам 332-31-86, 332-77-12, на сайте Самарского союза молодежи www.samara.ruy.ru, департаменте по делам молодежи Самарской области , в администрациях районов города Самары.

Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить в администрациях районов Самары, в центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, д.16а), в центральной городской библиотеке имени Н. Крупской (ул. Самарская, д.190 б), где заявки от жителей будут приниматься до 3 мая.