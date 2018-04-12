Ещё
В Самаре 9 мая пройдет Всероссийская акция «Бессмертный полк»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре 9 мая пройдет Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память Героев минувшей войны, став участником акции «Бессмертный полк». Для этого нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу.
Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая с 09:00 до 10:15 на улице Молодогвардейской (от ул. Некрасовской до ул. Ленинградской). Пройти к месту сбора можно через три КПП:
— со стороны улицы Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;
— со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;
— со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской.
Ориентировочно с 10:15 участники акции начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну монолитную колонну.
После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники колонна «Бессмертного полка» выйдет на площадь им. В. В. Куйбышева, на которой в этот момент будут находиться более 20 тысяч зрителей.
Организацией сбора и построения участников акции в Самаре занимается Самарский союз молодежи. Более подробную информацию об акции можно получить по телефонам 332-31-86, 332-77-12, на сайте Самарского союза молодежи www.samara.ruy.ru, департаменте по делам молодежи Самарской области, в администрациях районов города Самары.
Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить в администрациях районов Самары, в центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, д.16а), в центральной городской библиотеке имени Н. Крупской (ул. Самарская, д.190 б), где заявки от жителей будут приниматься до 3 мая.
АиФ-Самара: последние новости
Клуб «Территория Фитнеса Самара» закрыт за нарушение пожарной безопасности В Самаре ограничат движение на Радоницу, Троицкую Субботу и в День Победы Причиной подтопления Тимофеевки стало частичное размытие насыпи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому129
«Судный день» стал на минуту ближе159
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ132
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса105
Улюкаев удивил тюремным досугом63
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
00:54
Абхазия вступила в «Клуб друзей Крыма»
Политика
01:20
Володин поблагодарил наблюдателей на выборах
Политика Выборы 2018
02:18
Пескова спросили о допросе Сечина
Политика
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение