«Тотальный диктант» в Казани. Как попасть и где написать

В эту субботу, 14 апреля, казанцы в добровольном порядке займутся тем, чем не любили заниматься в школе — написанием диктанта. В сражении с «-тся/-ться» может принять участие любой желающий. На «Тотальном диктанте» не будут бить линейкой за ошибки, но оценки поставят.

Автор текста «Тотального диктанта-2018» — уроженка Казани Гузель Яхина . Будет три отрывка из ее книги «Дети мои» с названиями «Утро», «День» и «Вечер». Это сделано для того, чтобы избежать подтасовок. Мир поделен на три часовые зоны, для каждой предназначен свой отрывок. Списать невозможно еще и потому, что книгу «Дети мои» пока никто не видел: она выйдет в свет только в мае.

В Казани будет больше 20 площадок «Тотального диктанта». Да, написать диктант можно онлайн, сидя у монитора, но это скучно. Лучше отправиться на одну из официальных площадок. Есть атмосферные варианты вроде «Циферблата» и менее помпезные ТИСБИ с КГАСУ. Полный список выглядит так.

Участие бесплатное, но нужна регистрация. Посмотреть список выше, записать адрес подходящей площадки и прийти в день диктанта без «предупреждения» — план, обреченный на провал. Количество мест ограничено, поэтому регистрация обязательна (к примеру, попасть на диктант в Нацмузей уже нельзя). Еще при себе нужно иметь паспорт — без него не пропустят.

«Тотальный диктант» начнется в 14:00. Листы выдадут на месте. Ручки тоже должны раздать, но их может не хватить. Поэтому лучше подстраховаться и взять с собой письменные принадлежности.

Оценки будут, их объявят не сразу. Как сообщили e-Kazan.ru организаторы «Тотального диктанта» в Казани, на проверку работ может потребоваться 2-3 дня или чуть больше времени. Результаты опубликуют на официальном сайте проекта. Можно узнать только свою оценку. Посмотреть результаты друга/подруги/брата/сестры невозможно. Это плюс и одновременно минус: никто не узнает, что у вас «двойка», но и про «пятерку» никто не узнает (разве что самому всем рассказать). Кстати, написать диктант на «отлично» безумно сложно. В прошлом году лишь 51 казанец не допустил ни одной ошибки.

Читайте также:

Микроизменения в городе. Апрель

6 лучших событий апреля в Казани