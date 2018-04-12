Праздник ко Дню Победы пройдет в районе Арбат

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне префектура Центрального административного округа приглашает всех желающих поучаствовать в акции «Сирень Победы» 25 апреля.

На территории Педагогического колледжа «Арбат» №9 участники высадят несколько саженцев пятилетней сирени. Затем состоятся несколько праздничных мероприятий: торжественные собрания, концерты и возложение цветов.

Для гостей в течение всей акции будет работать полевая кухня. Об этом рассказали в пресс-службе префектуры ЦАО.

Вторая часть «Сирени Победы» состоится 8 мая на территории Екатерининского парка.

Начало в 14:00.

Адрес педагогического колледжа: переулок Каменная Слобода, дом 4, строение 1.