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Праздник ко Дню Победы пройдет в районе Арбат
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Праздник ко Дню Победы пройдет в районе Арбат 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне префектура Центрального административного округа приглашает всех желающих поучаствовать в акции «Сирень Победы» 25 апреля.
На территории Педагогического колледжа «Арбат» №9 участники высадят несколько саженцев пятилетней сирени. Затем состоятся несколько праздничных мероприятий: торжественные собрания, концерты и возложение цветов.
Для гостей в течение всей акции будет работать полевая кухня. Об этом рассказали в пресс-службе префектуры ЦАО.
Вторая часть «Сирени Победы» состоится 8 мая на территории Екатерининского парка.
Начало в 14:00.
Адрес педагогического колледжа: переулок Каменная Слобода, дом 4, строение 1.
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