Фасад центра «Мои документы» Лианозова засветился по вечерам

У здания офиса «Мои документы» района Лианозово появилось яркое фасадное освещение, которое позволяет легче ориентироваться в темное время суток. Новый стандарт комфорта применили ко всем центрам госуслуг столицы.

Елена Громова. — Мы постоянно думаем о комфорте наших посетителей — теперь «Мои документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми, — отметила директор центров госуслуг Москвы

Как уточнили в пресс-службе центра, яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов. Напомним, что центр госуслуг района Лианозово расположен по адресу: ул. Абрамцевская, д. 3. Он работает ежедневно с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (вт)