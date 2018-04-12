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Фасад центра «Мои документы» Лианозова засветился по вечерам
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Фасад центра «Мои документы» Лианозова засветился по вечерам 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
У здания офиса «Мои документы» района Лианозово появилось яркое фасадное освещение, которое позволяет легче ориентироваться в темное время суток. Новый стандарт комфорта применили ко всем центрам госуслуг столицы.
— Мы постоянно думаем о комфорте наших посетителей — теперь «Мои документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми, — отметила директор центров госуслуг Москвы Елена Громова.
Как уточнили в пресс-службе центра, яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов. Напомним, что центр госуслуг района Лианозово расположен по адресу: ул. Абрамцевская, д. 3. Он работает ежедневно с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (вт)
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