Суд ужесточил приговор тренеру за сбыт анаболических стероидов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» областной прокуратуре , так для молодого человека закончилась его попытка обжаловать первоначальный приговор суда. Он посчитал штраф в 100 000 рублей слишком суровым для него, а свою вину в содеянном недоказанной.

В декабре 2016 года тренер продал своему знакомому за 1 000 рублей 100 таблеток с станозололом. В ходе обысков полицейские нашли у него дома еще более пяти граммов запрещенных веществ и обнаружили на почте пять посылок на имя Виталия Матвеева, заказанных им через интернет. В них находилось более 100 граммов анаболических стероидов. Заключение экспертов показало, что все они содержали такие сильнодействующие вещества, как метандиенон, местеролон, 1-тестостерон и станозолол и т.п. Правоохранителям тренер заявил, что приобретал анаболики для личного использования.