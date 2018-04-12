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Суд ужесточил приговор тренеру за сбыт анаболических стероидов
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Суд ужесточил приговор тренеру за сбыт анаболических стероидов 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский областной суд ужесточил приговор 24-летнему спортивному тренеру Виталию Матвееву за сбыт анаболических стероидов, заменив штраф в 100 000 рублей на два года колонии общего режима.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, так для молодого человека закончилась его попытка обжаловать первоначальный приговор суда. Он посчитал штраф в 100 000 рублей слишком суровым для него, а свою вину в содеянном недоказанной.
В декабре 2016 года тренер продал своему знакомому за 1 000 рублей 100 таблеток с станозололом. В ходе обысков полицейские нашли у него дома еще более пяти граммов запрещенных веществ и обнаружили на почте пять посылок на имя Виталия Матвеева, заказанных им через интернет. В них находилось более 100 граммов анаболических стероидов. Заключение экспертов показало, что все они содержали такие сильнодействующие вещества, как метандиенон, местеролон, 1-тестостерон и станозолол и т.п. Правоохранителям тренер заявил, что приобретал анаболики для личного использования.
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