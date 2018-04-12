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В Самарском гарнизоне командир побил солдата-срочника, не запомнившего номер своего оружия
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В Самарском гарнизоне командир побил солдата-срочника, не запомнившего номер своего оружия 

Волга Ньюс 34 минуты назад
Как следует из приговора, Антон К. примерно в 6:30 1 декабря 2017 г. в центральном проходе казармы перед строем своего взвода очень расстроился из-за того, что подчиненный солдат-срочник не смог назвать ему номер своего оружия, так как не запомнил его. В ответ командир обложил солдата матом и ударил его два раза рукой и один раз ногой по голове.
Как установило следствие, своими действиями взводный причинил солдату физическую боль, моральные и нравственные страдания, унизил его честь и достоинство, чем существенно нарушил права и законные интересы, а также охраняемые законом интересы общества и государства в области охраны установленного порядка прохождения военной службы.
Представ перед судом, Антон К. полностью признал вину и раскаялся. Кроме того, его вину подтверждали имеющиеся в деле доказательства, а также показания потерпевшего и свидетелей — сослуживцев. В итоге суд приговорил Антона К. к штрафу 50 тыс. рублей.
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