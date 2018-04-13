Сотрудники Воронежского цирка создали петицию в защиту попавшего под сокращение худрука

Бориса Бирюкова увольняют после 24 лет работы. Сотрудники Воронежского цирка создали петицию в защиту попавшего под сокращение 81-летнего художественного руководителя Бориса Бирюкова. По их мнению, увольнение известного дрессировщика — «колоссальная несправедливость и ошибка», которые должны быть исправлены. Петиция в защиту Бориса Бирюкова появилась на платформе Change.org в среду, 11 апреля. По словам авторов петиции, нельзя так просто увольнять народного артиста РСФСР, легенду отечественного цирка. Того, кто был живой связью поколений, хранителем традиций. — Он — живая история советского цирка, хранитель традиций, большой профессионал. Мы готовы принять тот факт, что у любой работы есть возрастной предел. И, возможно, кто-то скажет, что Борису Константиновичу пора на заслуженный отдых. Но, несмотря на почтенные 80 с хвостиком, он в курсе всех событий в цирковом мире, знает о нём всё, знает всех. Он в полном смысле слова живёт цирком, — говорится в петиции. Сотрудники цирка добавили, что могут понять необходимость сокращения должности худрука. Но, по их мнению, тогда у руля останутся «лишь менеджеры, мало имеющие отношение к культуре». А Борис Бирюков мог бы стать, к примеру, независимым экспертом по цирковым программам. — Цирк для Бориса Константиновича Бирюкова — это жизнь в прямом смысле слова! Цирком он жил, живёт и без цирка жить не будет! — подытожили авторы петиции.