Власти Татарстана раскритиковали закон о добровольном изучении национальных языков 

Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова в ходе брифинга в четверг, 12 апреля прокомментировала внесение в Госдуму законопроекта о добровольном изучении национальных языков. В администрации республики считают, что норма может породить конфликты. В целом, инициативу власти, по словам Галимовой, воспринимают с недоумением. С текстом нормы в Казанском кремле ознакомились предварительно. «Включение в текст закона положения о добровольности изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации носит потенциально конфликтогенный характер», — передает позицию Галимова. В то же время, представитель Казанского кремля напоминает, что норма пока представлена только в форме инициативы. Поэтому, «давать оценку сейчас сложно», резюмирует спикер.