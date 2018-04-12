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Власти Татарстана раскритиковали закон о добровольном изучении национальных языков
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Власти Татарстана раскритиковали закон о добровольном изучении национальных языков 

Казанский репортер 38 минут назад
Фото: Казанский репортер
Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова в ходе брифинга в четверг, 12 апреля прокомментировала внесение в Госдуму законопроекта о добровольном изучении национальных языков. В администрации республики считают, что норма может породить конфликты. В целом, инициативу власти, по словам Галимовой, воспринимают с недоумением. С текстом нормы в Казанском кремле ознакомились предварительно. «Включение в текст закона положения о добровольности изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации носит потенциально конфликтогенный характер», — передает позицию Галимова. В то же время, представитель Казанского кремля напоминает, что норма пока представлена только в форме инициативы. Поэтому, «давать оценку сейчас сложно», резюмирует спикер.
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