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Пятиклассники из Кузьминок побывали на фабрике жостовской росписи
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Пятиклассники из Кузьминок побывали на фабрике жостовской росписи 

Управа района Кузьминки 38 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Ученики 5 «Ж» класса «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» посетили фабрику жостовской росписи, чтобы ознакомиться с данным видом народного промысла.
«В наши дни все больший интерес вызывают работы русских мастеров. Ознакомиться с определенным видом декоративно-прикладного искусства можно на фабриках, где бережно хранят русские художественные традиции», — говорится на сайте учреждения.
По словам педагогов, сотрудники фабрики показали ребятам уникальные подносы в различных видах исполнения, провели с ними мастер-класс, на котором доверили детям самим расписать подносы. (вт)
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