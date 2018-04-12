Пятиклассники из Кузьминок побывали на фабрике жостовской росписи

Ученики 5 «Ж» класса «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» посетили фабрику жостовской росписи, чтобы ознакомиться с данным видом народного промысла.

«В наши дни все больший интерес вызывают работы русских мастеров. Ознакомиться с определенным видом декоративно-прикладного искусства можно на фабриках, где бережно хранят русские художественные традиции», — говорится на сайте учреждения.

По словам педагогов, сотрудники фабрики показали ребятам уникальные подносы в различных видах исполнения, провели с ними мастер-класс, на котором доверили детям самим расписать подносы. (вт)