Мужчина выпрыгнул с 4 этажа, пытаясь уйти от похитителей в Санкт‐Петербурге

11 апреля в Невском районе Санкт‐Петербурга уроженец Туркменистана выпрыгнул с балкона на четвертом этаже. В полиции пострадавший рассказал, что его похитили и избили. Об этом сообщили «Невские новости».

Жительница соседнего дома увидела, что на балконе третьего этажа висит неизвестный и просит о помощи. Спустя несколько минут он сорвался и рухнул на асфальт. Женщина рассказала об этом сотрудникам полиции.

По словам самого пострадавшего, днем 11 апреля неизвестные затолкали его в черный автомобиль у станции метро «Проспект Большевиков» и доставили в квартиру на улице Подвойского, где он никогда раньше не был. Там мужчину начали избивать и требовать деньги. Однако он смог вырваться и сбежал через балкон.