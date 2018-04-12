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Мужчина выпрыгнул с 4 этажа, пытаясь уйти от похитителей в Санкт‐Петербурге
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Мужчина выпрыгнул с 4 этажа, пытаясь уйти от похитителей в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 37 минут назад
11 апреля в Невском районе Санкт‐Петербурга уроженец Туркменистана выпрыгнул с балкона на четвертом этаже. В полиции пострадавший рассказал, что его похитили и избили. Об этом сообщили «Невские новости».
Жительница соседнего дома увидела, что на балконе третьего этажа висит неизвестный и просит о помощи. Спустя несколько минут он сорвался и рухнул на асфальт. Женщина рассказала об этом сотрудникам полиции.
По словам самого пострадавшего, днем 11 апреля неизвестные затолкали его в черный автомобиль у станции метро «Проспект Большевиков» и доставили в квартиру на улице Подвойского, где он никогда раньше не был. Там мужчину начали избивать и требовать деньги. Однако он смог вырваться и сбежал через балкон.
По данным издания, мигрант проживает в Петергофе, регистрации у него нет. Владелица квартиры рассказала полицейским, что жилплощадь снимают три иностранца.
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