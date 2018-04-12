У крымских «бутлегеров» изъяли более 100 литров спиртовых настоек

СИМФЕРОПОЛЬ , 12 апр — РИА Новости Крым . В минувшем году в Крыму из незаконного оборота было изъято более 100 литров непищевых спиртосодержащих настоек, продажа которых в России запрещена. Об этом сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

"В ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора изъяли более 100 литров непищевых спиртосодержащих настоек. Вся продукция была арестована, материалы переданы в суд, и все нарушители были привлечены к административной ответственности в виде штрафов с полной конфискацией данной продукции", — рассказала Воронова.

Кроме того, по информации представителя ведомства, за минувший год в Крыму было конфисковано 124 меховых изделия, продажа которых осуществлялась с нарушениями действующих норм.

Всего в 2017 году крымское управление Роспотребнадзора провело около 1,5 тысяч проверок, из них плановые мероприятия составили 12%. По выявленным в ходе проверок нарушениям предприниматели были оштрафованы на общую сумму около 10 млн рублей.

Средняя сумма штрафа составила 11 тыс. рублей.