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У крымских «бутлегеров» изъяли более 100 литров спиртовых настоек
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У крымских «бутлегеров» изъяли более 100 литров спиртовых настоек 

РИА Новости Крым 34 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. В минувшем году в Крыму из незаконного оборота было изъято более 100 литров непищевых спиртосодержащих настоек, продажа которых в России запрещена. Об этом сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
"В ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора изъяли более 100 литров непищевых спиртосодержащих настоек. Вся продукция была арестована, материалы переданы в суд, и все нарушители были привлечены к административной ответственности в виде штрафов с полной конфискацией данной продукции", — рассказала Воронова.
Кроме того, по информации представителя ведомства, за минувший год в Крыму было конфисковано 124 меховых изделия, продажа которых осуществлялась с нарушениями действующих норм.
Всего в 2017 году крымское управление Роспотребнадзора провело около 1,5 тысяч проверок, из них плановые мероприятия составили 12%. По выявленным в ходе проверок нарушениям предприниматели были оштрафованы на общую сумму около 10 млн рублей.
Средняя сумма штрафа составила 11 тыс. рублей.
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