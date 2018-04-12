Четвероногих обитателей нацпарка «Угра» пересчитали

Национальный парк «Угра» завершил учет и обработал результаты ежегодного мониторинга промысловых видов животных, обитающих на этой особо охраняемой территории. Учетчики, передвигаясь по территории, фиксировали при помощи навигационных приборов место пересечения суточного следа животного на своем маршруте. Затем полученные данные экстраполировали на площадь, пригодную для обитания того или иного вида, и при помощи расчетных коэффициентов получали общую расчетную численность зверей на территории парка. Всего пройдено двадцать маршрутов, на которых было зафиксировано более 650 встреч суточных наследов животных. Фото пресс-службы национального парка «Угра» Самыми многочисленными представителями фауны в нацпарке оказались белки. Их насчитали 743 штуки. Крупных хищников оказалось совсем немного — шесть рысей и столько же волков. Численность кабанов, которых отстреливали как переносчиков африканской чумы свиней, сократилась с 250-ти до 31-го. Зато существенно выросла численность благородного оленя и лося. Оленей насчитали 130, лосей — около 400. Посчитали и зубров, реакклиматизация которых в нацпарке «Угра» в 2014 году. За это время в Березичское лесничество было завезено 18 животных. Они размножились и образовали стада, в которых, по данным учетов этого года, насчитывается уже 39 взрослых животных и восемь телят.