Ещё
Четвероногих обитателей нацпарка «Угра» пересчитали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четвероногих обитателей нацпарка «Угра» пересчитали 

Калуга 24 35 минут назад
Фото: Калуга 24
Национальный парк «Угра» завершил учет и обработал результаты ежегодного мониторинга промысловых видов животных, обитающих на этой особо охраняемой территории. Учетчики, передвигаясь по территории, фиксировали при помощи навигационных приборов место пересечения суточного следа животного на своем маршруте. Затем полученные данные экстраполировали на площадь, пригодную для обитания того или иного вида, и при помощи расчетных коэффициентов получали общую расчетную численность зверей на территории парка. Всего пройдено двадцать маршрутов, на которых было зафиксировано более 650 встреч суточных наследов животных. Фото пресс-службы национального парка «Угра» Самыми многочисленными представителями фауны в нацпарке оказались белки. Их насчитали 743 штуки. Крупных хищников оказалось совсем немного — шесть рысей и столько же волков. Численность кабанов, которых отстреливали как переносчиков африканской чумы свиней, сократилась с 250-ти до 31-го. Зато существенно выросла численность благородного оленя и лося. Оленей насчитали 130, лосей — около 400. Посчитали и зубров, реакклиматизация которых в нацпарке «Угра» в 2014 году. За это время в Березичское лесничество было завезено 18 животных. Они размножились и образовали стада, в которых, по данным учетов этого года, насчитывается уже 39 взрослых животных и восемь телят.
Калуга 24: последние новости
Сенатор Клинцевич потребовал смертной казни для обнинского педофила В Калуге отметили 100-летие военных комиссариатов Разумовский пообещал, что дому Билибиных вернут первозданный вид
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе145
Улюкаев удивил тюремным досугом67
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому107
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ87
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода102
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение