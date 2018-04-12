«Мы остаемся космической державой»

«Развитие космонавтики и пилотируемой космонавтики двигают нашу науку и научные разработки вперед. Если человечество хочет развиваться дальше, то будет осваиваться околоземное пространство, что сейчас успешно происходит. Ближайшая цель — полет к Луне. А дальше — перспективы освоения других планет, того же Марса.

Если мы говорим о полетах к Луне, то реальная перспектива — это 2025 год. Наверное, это будет что-то вроде окололунной станции, может быть, даже с высадкой Луну.

Теперь если говорить конкретно о нашей стране. Надо разделять понятия — пилотируемая космонавтика и космическая индустрия. Я считаю, что в космической индустрии мы выглядим довольно неплохо. Я знаю, что ведутся новые разработки, это и ракетоносители в том числе.

Пилотируемую космонавтику мы также поддерживаем и участвуем в проекте Международной космической станции. Этому проекту скоро исполнится 20 лет. Мы доставляем и привозим обратно и американцев, и европейцев, и японцев. Наши космонавты и астронавты летают на сейчас российских кораблях.

Да, у нас есть какие-то неудачи. Но это такая индустрия, где все высокотехнологично и опасно. Без ошибок никуда. Просто возьмем пример. Запустили коллайдер, который стоит намного больше, чем ракетоносители. Ну, вот он и не заработал, как следует. Все сказали: „Ничего страшного“. А вот неудачный старт ракетоносителя — эффектное зрелище, с огнем, взрывами — сразу приобретает большой общественный резонанс. Ошибки и сбои есть везде. Но мы выглядим очень неплохо на фоне остальных стран».