Полиция назначила проверку по факту избиения пенсионера‐инвалида в Кирово‐Чепецке

Сотрудники полиции проверили видеоролик с избиением пенсионера‐инвалида в Кирово‐Чепецке и по горячим следам задержали всех хулиганов. Об этом «360» сообщил руководитель пресс‐службы ГУ МВД по Кировской области Сергей Баранцев.

В настоящее время установлены все участники противоправного акта, а также получены сведений о личности потерпевшего. Все собранные материалы проверки уже направлены в СК. Потерпевший дает показания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Начато проведение проверки. В течение нескольких часов сотрудники полиции установили всех подростков. Их оказалось трое. Двое подростков 16 лет, жители города Кирово‐Чепецка и один уже совершеннолетний молодой человек 18 лет из областного центра

— Сергей Баранцев.

Ранее знакомый одного из этих хулиганов, 18‐летнего Романа, рассказал Telegram‐каналу Hue, что «парень агрессивен». Молодые люди потребовали у инвалида денег. Внезапно один из его обидчиков достал газовый баллончик и прыснул ему жидкостью в лицо. Затем они принялись избивать его.

Во вторник сообщалось, что пенсионера избили в петербургской Соборной мечети. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и височную гематому.