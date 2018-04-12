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За что губернатор Владимиров отправил в отставку глав нескольких районов?
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За что губернатор Владимиров отправил в отставку глав нескольких районов? 

АиФ Ставрополье 39 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Глава Благодарненского городского округа Сергей Бычков через день после поездки в Ставрополь, где ему якобы сообщили о предстоящем увольнении, как ни в чём не бывало, провёл еженедельное рабочее совещание. А глава Арзгирского района Алексей Палагута на вопрос, исполняет ли он ещё свои должностные обязанности, ответил: «Не исполняю обязанности, а работаю. Об отставке спрашивайте не у меня, а в правительстве».
Пресс-секретарь губернатора Алексей Нос заверил, что информация об отставках четырёх глав муниципалитетов не соответствует действительности.
Однако в блогосфере говорят, что районным чиновникам просто дали положенные по Трудовому кодексу две недели на поиски новой работы.
Напомним, ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что Сергея Бычкова, Алексея Палагуту, главу Курского района Сергея Калашникова и главу Апанасенковского района Владимира Ткаченко сняли с должностей из-за низкой явки на президентских выборах. Самые низкие показатели — 57,5% и 59,5% зафиксированы в Курском и Арзгирском районах края.
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