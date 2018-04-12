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Низководный мост в Дивеевском районе освободился от воды
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Низководный мост в Дивеевском районе освободился от воды 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По состоянию на утро12 апреля в регионе остаются затопленными 10 низководных мостов в 7 районах:
— мост в селе Кочкурово Починковского района
— мост в совхозе «Кудьма» Кстовского района
— 2 моста в Арзамасском районе в селе Заречное и деревне Марьевка
— 3 моста в Гагинском районе в селах Соболево, Никольское, Мишуково
— мост в Навашино в поселке Теша
— мост в Сергачском районе в селе Яново
— мост в г.о.г. Бор в деревне Остреево.
Жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена.
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