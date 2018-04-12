Низководный мост в Дивеевском районе освободился от воды

Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По состоянию на утро12 апреля в регионе остаются затопленными 10 низководных мостов в 7 районах:

— мост в селе Кочкурово Починковского района

— мост в совхозе «Кудьма» Кстовского района

— 2 моста в Арзамасском районе в селе Заречное и деревне Марьевка

— 3 моста в Гагинском районе в селах Соболево, Никольское , Мишуково

— мост в Навашино в поселке Теша

— мост в Сергачском районе в селе Яново

— мост в г.о.г. Бор в деревне Остреево.

Жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена.