Низководный мост в Дивеевском районе освободился от воды 

Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По состоянию на утро12 апреля в регионе остаются затопленными 10 низководных мостов в 7 районах:
— мост в селе Кочкурово Починковского района
— мост в совхозе «Кудьма» Кстовского района
— 2 моста в Арзамасском районе в селе Заречное и деревне Марьевка
— 3 моста в Гагинском районе в селах Соболево, Никольское, Мишуково
— мост в Навашино в поселке Теша
— мост в Сергачском районе в селе Яново
— мост в г.о.г. Бор в деревне Остреево.
Жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена.