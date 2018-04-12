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Сантехников заставят ходить на вызовы в бахилах
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Сантехников заставят ходить на вызовы в бахилах 

Карельские вести 39 минут назад
Главные темы дня в выпуске новостей на «Радио Дача Петрозаводск».
Новые стандарты сервиса управления многоквартирными домами повлияют на внешний вид сотрудников управляющих компаний, сообщил на всероссийском селекторном совещании заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Он добавил, что значительные изменения коснутся работы аварийных и диспетчерских служб. В частности, регламентируется скорость приема заявлений и реакции на них.
В честь Дня космонавтики 14 апреля в 11:00 жителей Петрозаводска приглашают присоединиться к пробежке по городской набережной. Также петрозаводчане смогут принять участие в лотерее и пообщаться с единомышленниками за чашкой карельского чая. Участие в мероприятии бесплатное!
Тележурналист Александр Тихий представил фильм «Беспамятный Петрозаводск». Лента представляет собой лирическое размышление автора о Святом Фаддее Петрозаводском — и его месте в архитектурной летописи города. Речь идет о восстановлении часовни Святого Фаддея, которая когда-то находилась на нынешней площади Кирова и была разрушена в советские годы. Презентация фильма в Национальном музее Карелии вызвала жаркую дискуссию. Не все из присутствующих согласились с автором. Но задумались многие. А это, по словам Александра Тихого — и было главной задачей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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