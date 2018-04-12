Сантехников заставят ходить на вызовы в бахилах

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Новые стандарты сервиса управления многоквартирными домами повлияют на внешний вид сотрудников управляющих компаний, сообщил на всероссийском селекторном совещании заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис . Он добавил, что значительные изменения коснутся работы аварийных и диспетчерских служб. В частности, регламентируется скорость приема заявлений и реакции на них.

В честь Дня космонавтики 14 апреля в 11:00 жителей Петрозаводска приглашают присоединиться к пробежке по городской набережной. Также петрозаводчане смогут принять участие в лотерее и пообщаться с единомышленниками за чашкой карельского чая. Участие в мероприятии бесплатное!